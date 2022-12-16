Фото: Москва 24/Александр Авилов

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала единственное условие эмиграции из России. На тему переезда из страны она высказалась в новом ролике в своем телеграм-канале.

Собчак отметила, что ранее обсуждала вопрос эмиграции в компании друзей и всегда говорила, что покинет Россию в случае закрытия границ.

При этом журналистка отметила, что на сегодняшний день речь о закрытии границ не идет.

Ранее мать Ксении Собчак – член Совфеда России Людмила Нарусова – подтвердила наличие у телеведущей израильского гражданства. По словам сенатора, подобное не является конституционным нарушением, поскольку РФ допускает двойное гражданство.

В конце октября в Москве задержали помощника телеведущей Кирилла Суханова и бывшего главреда издания Tatler Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей за удаление информации о нем из телеграм-канала "Тушите свет".

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