К Собчак подали иск на 3 млн рублей за неоплату установки каминов в доме

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

На журналистку и телеведущую Ксению Собчак подали иск о взыскании 3 миллионов рублей за неоплату установки каминов в доме. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Анна Локтева.

"В суде зарегистрирован иск индивидуального предпринимателя Лякишевой Елены Владимировны о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом в размере 3 миллионов 30 тысяч 671 рубля", – объяснила Локтева.

Как уточняется в заявлении, ответчик внес предоплату перед проведением работ. Однако после завершения установки каминов вторая часть суммы не была перечислена.

Сама Собчак в беседе с телеканалом "360" сообщила, что не располагает информацией о поданном на нее иске.

"Я не в курсе. Пожалуйста, не беспокойте", – сказала журналистка.

По словам юриста Лякишевой, дело связано с деньгами.

Ранее Таганский суд Москвы взыскал с музыканта Гарика Сукачева 514 тысяч рублей задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Также с него взыскали пени в размере 15 тысяч рублей и судебные расходы в размере 8,5 тысячи рублей.

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