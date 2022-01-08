Посол РФ выразил надежду, что США не станут оспаривать право Казахстана на помощь ОДКБ

03:41
Фото: depositphotos/rabbit75_dep
Москва надеется, что Вашингтон не будет ставить под сомнение право Казахстана на получение помощи ОДКБ, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
"Что касается роли Вашингтона, то мы надеемся, что никто не будет ставить под сомнение право Казахстана применять статью 4 Договора о коллективной безопасности" – сказал дипломат, отвечая на вопросы журналистов Newsweek, слова Антонова приводятся на странице диппредставительства в Facebook.
Он напомнил, что статья Договора о коллективной безопасности была задействована для обеспечения закона и порядка в союзной республике.
По словам Антонова, происходящее в Казахстане Россия рассматривает как спровоцированное извне и направленное на подрыв безопасности и целостности республики. По его мнению, радикализм в Центральной Азии вызван вмешательством Запада на Ближнем Востоке.
"Это происходит из-за дестабилизации на Ближнем Востоке и в Афганистане, которая в свою очередь вызвана военным вмешательством Запада под предлогом защиты прав человека и демократии", – заключил Антонов.
Накануне пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что у Соединенных Штатов есть вопросы относительно легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию".
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на Алма-Ату было совершено как минимум шесть волн атак террористов. По его словам, нападавшие очень хорошо организованы и подготовлены. Также Токаев отметил, что ими командуют из единого центра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: