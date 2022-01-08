Посол РФ выразил надежду, что США не станут оспаривать право Казахстана на помощь ОДКБ

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Москва надеется, что Вашингтон не будет ставить под сомнение право Казахстана на получение помощи ОДКБ, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Что касается роли Вашингтона, то мы надеемся, что никто не будет ставить под сомнение право Казахстана применять статью 4 Договора о коллективной безопасности" – сказал дипломат, отвечая на вопросы журналистов Newsweek, слова Антонова приводятся на странице диппредставительства в Facebook.

Он напомнил, что статья Договора о коллективной безопасности была задействована для обеспечения закона и порядка в союзной республике.

По словам Антонова, происходящее в Казахстане Россия рассматривает как спровоцированное извне и направленное на подрыв безопасности и целостности республики. По его мнению, радикализм в Центральной Азии вызван вмешательством Запада на Ближнем Востоке.

"Это происходит из-за дестабилизации на Ближнем Востоке и в Афганистане, которая в свою очередь вызвана военным вмешательством Запада под предлогом защиты прав человека и демократии", – заключил Антонов.

Накануне пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что у Соединенных Штатов есть вопросы относительно легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на Алма-Ату было совершено как минимум шесть волн атак террористов. По его словам, нападавшие очень хорошо организованы и подготовлены. Также Токаев отметил, что ими командуют из единого центра.