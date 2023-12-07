В посольстве РФ в Лондоне заявили об отсутствии доказательств обвинений в адрес Москвы

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Обвинениям Лондона в адрес Москвы о якобы ее вмешательстве во внутренние дела страны не стоит доверять без доказательств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Великобритании.

Ранее британские власти заявили о попытках кибератак со стороны РФ с целью получить информацию, а затем использовать ее для вмешательства в политику и демократические процессы страны. ФСБ РФ, по их мнению, якобы ставила под угрозу частные разговоры высокопоставленных государственных служащих и политиков.

"В ответ с нашей стороны было заявлено, что в отсутствие конкретных доказательств у нас нет ни малейших оснований доверять этим инсинуациям", – сообщили в российском диппредставительстве.

Там также отметили, что Россия с начала спецоперации несколько раз предлагала Великобритании наладить диалог по происшествиям в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), однако сторона отказывалась.

По мнению представителей посольства, обвиняя Москву, Лондон хочет показать "мнимое лидерство" на антироссийском фронте. Там также пришли к выводу, что подобным образом Великобритания хочет обеспечить поддержку консерваторам накануне выборов.

Еще одной причиной подобного в российском диппредставительстве назвали желание создать дополнительную рекламу дорогостоящему британскому Национальному центру кибербезопасности.

Великобритания ранее ввела санкции против двух граждан РФ, якобы связанных с хакерской группировкой Callisto, известной также как Seaborgium, Star Blizzard и Cold River. После этого российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании.

