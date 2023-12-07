Дума утвердила обращение к ООН о нарушении Киевом Конвенции о правах ребенка

Фото: 123RF/iuriigagarin

Думские депутаты утвердили обращение российского парламента к ООН, парламентам мира и межпарламентским организациям в связи с нарушением украинской стороной правил Конвенции о правах ребенка.

Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации призвали дать правовую и морально-этическую оценку действиям Киева в отношении детей. Они также попросили начать сотрудничать с российской парламентской комиссией по расследованию преступлений Украины в этой области.

Согласно обращению, в результате действий украинской стороны был нарушен целый ряд норм Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. Речь идет праве на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка.

В этот же день обращение было принято сенаторами Совета Федерации.

Проект был внесен в ГД 6 декабря. Документ подготовили думский комитет по международным делам и вице-спикер палаты Анна Кузнецова.

Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей