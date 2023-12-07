В ДНР заявили, что Зеленский смирился с тем, что не вернет Донбасс

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Украинский лидер Владимир Зеленский смирился с тем, что не вернет Донбасс, однако он все еще продолжает делать "вбросы" как шоумен. Таким мнением бывший заместитель главы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин поделился в эфире радио КП.

По его словам, украинский президент пытается привлечь к себе внимание. Такие "вбросы", заявил Басурин, нужны Зеленскому для отвлечения внимания не только от ситуации на фронте, но и от проблем на Украине.

"Донбасс с самого начала с оружием в руках отстаивал свое мнение – жить по-другому. И десять лет это делает. Люди в Донбассе костьми лягут, но не дадут возможность, чтобы эта территория вернулась под Украину", – поделился он.

Ранее политолог Максим Жаров выразил мнение, что мировые кризисы позволят решить конфликт на Украине. Публикации в зарубежных СМИ призваны вызвать обеспокоенность у западных элит и подвигнуть их на продолжение финансирования украинской армии, считает он.