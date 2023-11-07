Связи США и РФ не стабилизируются, пока США пытаются говорить с позиции силы – посол РФ

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Стабилизации отношений России и США не будет, пока Вашингтон принимает попытки говорить с Москвой с позиции силы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит телеграм-канал российского диппредставительства.

"Американцы вообще не ведут с нами нормальный разговор. Свернули контакты по всем линиям, поверив в свою способность без России решать многочисленные международные проблемы, включая урегулирование региональных кризисов", – заявил он.

По мнению Антонова, на примере происходящего на Украине и Ближнем Востоке видно, к каким трагическим последствиям приводит американское лидерство.

Он подчеркнул, что любые попытки вести диалог с Россией с позиции силы изначально обречены на провал. По словам посла, невозможно говорить даже о малейшей стабилизации российско-американских отношений, до тех пор, пока подобный подход не изменится. Антонов отметил, что в Вашингтоне должны отдавать себе отчет, что недружественные действия повлекут за собой жесткий и адекватный ответ.

Российский посол заявил, что никаких переговоров об отходе от национальных интересов РФ не будет. Антонов напомнил, что Москва неоднократно предлагала решение проблем на западных рубежах России через диалог, однако все идеи были пренебрежительно отвергнуты.

Посол отмечает, что Россия никогда не закрывала двери для дипломатии, но любой прогресс возможен лишь через взаимоуважительный диалог и нахождение баланса интересов на равноправной основе.

Антонов ранее также призвал администрацию США прекратить бессмысленные многомиллиардные вложения в "обанкротившийся киевский режим".

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов рассказал, что Москва не наблюдает никакого улучшения в диалоге между РФ и США по нормализации работы дипмиссий. По его словам, какие-либо решения и договоренности отсутствуют.