Верховный лидер Ирана назвал выборы в США примером "безобразного облика демократии"

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал президентские выборы в США.

В своем аккаунте в Twitter он написал, что данный американский политический процесс является спектаклем. По словам Хаменеи, выборы в США – пример "безобразного облика либеральной демократии".

"Вне зависимости от результат одна вещь абсолютно ясна – однозначный политический, гражданский и моральный упадок американского режима", – заявил верховный лидер Ирана.

Ранее Байден заявил, что одержал победу на выборах в президенты США. Он отметил, что для него честь быть избранным на пост главы государства. Байден призвал американцев к единству как нации.

Кандидата от Демократической партии поздравили с победой на выборах лидеры Египта, Австрии, Норвегии, Финляндии, Испании, Польши, Ирландии, Аргентины, Германии, Великобритании, Франции и ряда других государств.