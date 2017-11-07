Михаилу Саакашвили разрешили легально находиться на Украине

Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил документ, позволяющий ему легально находиться на территории Украины.

"Сегодня наконец-то получил от миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально", – сообщил Саакашвили на своей странице в Facebook, передает "Газета.ру".

Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в июле этого года. Причиной стали недостоверные сведения при заполнении анкеты на получение паспорта. В сентябре 2017 года украинский суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы.

Ранее в октябре Михаил Саакашвили обжаловал указ о лишении его гражданства Украины. Тогда он заявил, что не собирается использовать гражданство Украины для получения какой-либо должности.

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