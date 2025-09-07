Захарова заявила, что РФ выступает за сокращение цифрового разрыва в мире

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Россия выступает за активизацию усилий по сокращению цифрового разрыва между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пленарного заседания форума "Крылья Сахалина".

Дипломат отметила, что сейчас многие страны сталкиваются с цифровым неравенством, отставанием в развитии инфраструктуры и обеспечением кибербезопасности.

"Возникает необходимость наращивания взаимодействия по данным направлениям в целях глобального развития на основе принципов устойчивости, и, конечно же, повышения эффективности национальных экономик", – проводит ТАСС слова Захаровой.

По ее словам, российская сторона также выступает за отказ от протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров в доступе к технологиям и ресурсам.

Как добавила дипломат, данная позиция отвечает интересам общей безопасности, а также способствует противодействию нерыночным методам конкуренции.

Владимир Путин ранее заявил, что Дальний Восток должен стать передовым регионом в цифровом развитии России, в том числе в сфере оборота данных. Однако необходимо учесть условия по конфиденциальности и безопасности данного оборота, добавил президент.

Помимо этого, Путин предложил распространить экспериментальный правовой режим по применению БПЛА на все дальневосточные регионы.

