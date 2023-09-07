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Украинский лидер Владимир Зеленский не способен защитить инфраструктуру Одессы от ударов российской армии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина.

По его мнению, из-за неспособности защитить одесскую инфраструктуру страна столкнется с серьезными последствиями.

"Не отбились в Одессе. Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады", – заявил Соскин.

Вместе с этим политик подчеркнул, что Зеленский – "никакой не президент".

Ранее Соскин рекомендовал украинскому лидеру остановиться, пока не поздно. Он также заявил, что президент США Джо Байден скоро начнет терять позиции в Вашингтоне на фоне регулярных коррупционных скандалов, связанными с его сыном Хантером.

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