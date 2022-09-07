В ГД поддержали заявление Путина об ограничении цен на газ из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Страны Запада занимаются экономическим популизмом, выступая с предложениями ограничить цены на российский газ, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Таким образом он поддержал заявление Владимира Путина по данному поводу.

"Теперь для нивелирования последствий, от которых лихорадит всю Европу, в преддверии предстоящей зимы Еврокомиссия старается найти механизм, как решить свои проблемы", – сообщил он в беседе с RT.

Депутат отметил, что сценарии Запада негативно скажутся на самих европейских странах, а поставки газа из России будут полностью ограничены.

Ранее Владимир Путин назвал ограничение цен на российский газ очередной глупостью.

По его словам, это нерыночное решение не имеет никаких перспектив. Он добавил, что все административные ограничения в области мировой торговли ведут к повышению цен и диспропорциям.

Президент выразил мнение, что рост цен на газ связан с отказом Европы от привязки к ценам на нефть в долгосрочных контрактах на поставку газа.

