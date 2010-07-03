Процедура обмена между Россией и Украиной началась – адвокат

Процедура обмена арестованными и осужденными в РФ и на Украине гражданами началась, передает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из украинских моряков Николая Полозова.
"Украинские моряки доставлены из СИЗО "Лефортово" в аэропорт Внуково, поэтому можно сказать, что обмен начался", – отметил он.
Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест России.
Предполагается, что на Украину возвратят моряков и сотрудников СБУ, которых задержали за нарушение российской границы в Керченском проливе. Также в Киев прибудут осужденные в России граждане Украины Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух. Украинская сторона освободит Владимира Цемаха.
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