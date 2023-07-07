13:41Политика
Вассерман сообщил, что выписывается из больницы после планового обследования
Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ
Депутата Госдумы Анатолия Вассермана выписывают из больницы после планового обследования, сообщает ТАСС.
По его словам, он уже получил документы на выписку и чувствует себя хорошо.
"Все идет по плану", – заключил парламентарий.
Накануне сообщалось, что Вассермана госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сам депутат отметил, что чувствует себя хорошо, но врачи подозревают у него сахарный диабет. Поэтому ему решили провести обследование.
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