Вассерман сообщил, что выписывается из больницы после планового обследования

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

Депутата Госдумы Анатолия Вассермана выписывают из больницы после планового обследования, сообщает ТАСС.

По его словам, он уже получил документы на выписку и чувствует себя хорошо.

"Все идет по плану", – заключил парламентарий.

Накануне сообщалось, что Вассермана госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сам депутат отметил, что чувствует себя хорошо, но врачи подозревают у него сахарный диабет. Поэтому ему решили провести обследование.

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