В МИД РФ рекомендовали соотечественникам отказаться от поездок в Сенегал из-за протестов

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Гражданам России следует отказаться от поездок в Сенегал на фоне массовых беспорядков в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат, сославшись на данные российского посольства в Дакаре, сообщила, что пострадавших граждан РФ в стране нет.

"Рекомендуем россиянам на время воздержаться от поездок в Сенегал, не вызванных крайней необходимостью, до нормализации ситуации", – цитирует ее ТАСС.

Вместе с тем Захарова выразила надежду на стабилизацию ситуации, прекращение актов насилия и разногласий в дружественной стране путем мирного диалога.

Массовые протесты в Сенегале начались после того, как лидера оппозиции Усмана Сонко приговорили к двум годам тюрьмы. Российское диппредставительство в Сенегале ранее рекомендовало проживающим в стране гражданам РФ не покидать дома и избегать мест массового скопления людей.



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