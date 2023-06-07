Еврокомиссия начала расследование против Польши после закона о "влиянии России"

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Еврокомиссия инициировала расследование против Варшавы после создания комиссии, которая расследует якобы имевшее место "российское влияние". Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе рассказал замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

"Еврокомиссия решила начать процедуру нарушения, направив официальное уведомление польским властям", – цитирует его ТАСС.

Ранее обозреватель Войцех Кось заявил, что в Польше может начаться гражданская война из-за закона о "влиянии России". По его мнению, польский лидер Анджей Дуда может задействовать эту инициативу и под предлогом "искоренения агентов Кремля" преследовать своих оппонентов.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что отношения РФ и Польши сейчас находятся на нулевой, если даже не на отрицательной отметке.

Польша закроет с 1 июня движение через свою границу грузовиков с номерами РФ и Белоруссии