Евросоюз планирует утвердить стратегию об экономической безопасности – СМИ

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Евросоюз планирует одобрить первую доктрину об экономической безопасности, чтобы снизить экономическую зависимость от решений Пекина и Вашингтона. Об этом сообщает издание Politico.

Объявить о стратегии экономической безопасности хочет глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По информации СМИ, она сделает это 20 июня.

"Помимо проверки иностранных поглощений компаний ЕС и наложения штрафов на субсидируемых конкурентов, Еврокомиссия планирует предложить механизм проверки исходящих инвестиций", – пишет газета.

В материале указано, что подобное решение планируется принять на фоне растущей напряженности между США и Китаем. С помощью стратегии ЕС хочет избавиться от зависимости от решений двух крупных торговых партнеров.

Издание привело слова неназванного дипломата Евросоюза, который заявил, что более либерально настроенные страны беспокоятся из-за появления новых препятствий. Уточняется, что государства объединения, которые склонны к свободному рынку, также выразили опасения по вопросу новой стратегии. Речь идет о вице-президенте Еврокомиссии Валдисе Домбровскисе и Европейском комиссаре по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Ранее министр национальной обороны Китая Ли Шанфу заявил, что масштабное противостояние между Вашингтоном и Пекином может привести к катастрофе. По его словам, она может коснуться всего мира.

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