Эксперт прокомментировал заявление Миллера о переговорах с Украиной по газу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о том, что главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.

"Россия готова возобновить поставку газа на Украину. Просто Украина ради достижения политической цели и демонстрации своей независимости не хочет газ покупать, но в принципе эта возможность предусмотрена контрактом, это вполне можно сделать", – цитирует Митраховича RT.

По его словам, есть возможность заключить новый контракт на 2020 год или на последующие годы, который будет подразумевать прямые поставки, которые будут дешевле, чем тот газ, который Украина покупает по реверсу из Европы.

Также эксперт считает, что сохранение части транзита через территорию Украины было бы рациональным шагом, в том числе для таких регионов, как Приднестровье и Молдавия. Для организации этой части транзита можно было бы выделить часть украинской ГТС в отдельную компанию.

Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук пообещал сделать все необходимое для продолжения переговоров по поставкам российского газа на Украину.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года.