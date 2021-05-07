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Политика

17:43

Генсек ООН призвал любой ценой предотвратить новую холодную войну

политика

Фото: ТАСС/EPA/MARTIAL TREZZINI

Ведущим мировым державам необходимо любой ценой предотвратить новую холодную войну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Я предупреждал об опасности нового геостратегического разделения и дисфункции отношений между ведущими державами. Это бесконечно осложнило бы международное сотрудничество в тот момент, когда оно нужно больше всего", – отметил он.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отношения РФ и США вернулись в эпоху холодной войны.

По его мнению, санкции, конфликтное противоборство и защита своих эгоистических интересов ведут к перманентной нестабильности в мире.

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