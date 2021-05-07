Генсек ООН призвал любой ценой предотвратить новую холодную войну

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Ведущим мировым державам необходимо любой ценой предотвратить новую холодную войну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Я предупреждал об опасности нового геостратегического разделения и дисфункции отношений между ведущими державами. Это бесконечно осложнило бы международное сотрудничество в тот момент, когда оно нужно больше всего", – отметил он.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отношения РФ и США вернулись в эпоху холодной войны.

По его мнению, санкции, конфликтное противоборство и защита своих эгоистических интересов ведут к перманентной нестабильности в мире.