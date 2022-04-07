В правительстве Греции оценили выступление бойцов "Азова" перед парламентом

Фото: ТАСC/AP/Thanassis Stavrakis
Замминистра при премьер-министре, официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому прокомментировал выступление азовцев перед парламентом.
"Президент (Владимир. – Прим. ред.) Зеленский в своем выступлении перед греческим парламентом описал страдания, причиненные украинскому народу российским вторжением, и акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа. Включение в речь сообщения члена батальона "Азов" было ошибочным и неуспешным", – цитирует Иконому РИА Новости.
Он добавил, что использование данной ошибки со стороны оппозиции возмутительно и недостойно для оправдания "российского вторжения", которое якобы приводит к казням мирного населения и гуманитарным катастрофам на Украине.
"Если что-то и позорно, так это не занимать четкую позицию. Позор – это равноудаленность и позиция повинности, которые они представили сегодня в парламенте", – подчеркнул Иконому.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Греции. Вместе с ним в полном составе была правящая партия "Новая демократия", представители националистического батальона "Азов", депутаты оппозиционной партии "СИРИЗА" и партии "КИНАЛ".
Некоторые политики назвали выступление азовцев позором, а другие вышли из зала. При этом коммунистическая партия Греции и правая партия "Греческое решение" отказались присутствовать на заседании.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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