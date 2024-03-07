Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу

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Документ о присоединении шведской стороны к Североатлантическому альянсу вступил в силу. Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

"7 марта 2024 года условия вступления в силу, изложенные во второй статье протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору, были выполнены. Соответственно, протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", – следует из документа.

В четверг в Белом доме подтвердили, что Швеция официально станет частью в НАТО и получит звание 32-го члена Альянса 7 марта. В американской администрации уточнили, что на торжественной церемонии будет присутствовать премьер Швеции Ульф Кристерссон.

Американский лидер Джо Байден выступит с обращением в 21:00 (в 05:00 по московскому времени).

Ранее Швеция присоединилась к учениям Альянса. Ситуацию не оставили без внимания в МИД РФ. В министерстве указали, что военные тренировки НАТО с участием страны являются провокационными. Ведомство обещало внимательно следить за происходящим.



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