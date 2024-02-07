Карлсон отказался комментировать готовность интервью с Путиным

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Американский журналист Такер Карлсон, который сейчас находится в Москве, отказался комментировать информацию о том, что интервью с Владимиром Путиным записано, сообщает РИА Новости.

Корреспондент издания спросил Карлсона об этом, когда тот выходил из лифта отеля на парковку. Экс-ведущий Fox News спросил, какое издание представляет журналист, после чего сослался на то, что ему нужно выпить кофе.

Сообщения о вероятном интервью Путина Карлсону начали циркулировать в прессе с того момента, когда журналист был замечен в Москве. Впервые о его приезде сообщили 3 февраля. Некоторые писали, что бывший ведущий посетил Большой театр, также были опубликованы его фотографии в российском аэропорту.

Накануне Карлсон подтвердил информацию о том, что скоро проинтервьюирует Путина. Уже 7 февраля американский журналист Алекс Джонс рассказал, что продолжительность интервью с президентом РФ составляет два часа. Он указал, что это ему подтвердил сам Карлсон.

Публикация журналиста Карлсона об интервью с Путиным собрала 54 млн просмотров