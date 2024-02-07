Выдвинувшие кандидата на выборы партии должны опубликовать программу до 6 марта – ЦИК

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Политические партии, которые выдвинули кандидата на президентские выборы, должны до 6 марта опубликовать предвыборную программу. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ в своем телеграм-канале.

"Напоминаем, что все политические партии, выдвинувшие зарегистрированного кандидата на должность президента России, должны опубликовать свою предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года", – говорится в сообщении.

Также в Центризбиркоме указали, что программа должна быть размещена как минимум в одном общероссийском государственном периодическом издании и в Сети. Кроме того, в ЦИК необходимо предоставить копии публикации и ссылку на сайт, где опубликована программа.

В ЦИК отметили, что в программе не должно быть признаков экстремизма, возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганды исключительности, превосходства или неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что с 7 на 8 февраля перенесены собрания, на которых будет обсуждаться вопрос о регистрации на выборы президента РФ кандидатов Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива") и Сергея Малинковича ("Коммунисты России").

До этого Надеждин направил письмо Памфиловой и попросил отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры с 7 на 10 февраля, чтобы изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня