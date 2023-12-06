В ГД внесли проект обращения к ООН о нарушении Киевом конвенции о правах ребенка

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В Госдуму внесли проект обращения палат Федерального собрания России к ООН, международным парламентским организациям и парламентам государств мира в связи с нарушением Украиной конвенции о правах детей. Инициатива опубликована в думской электронной базе.

Согласно документу, украинская сторона систематически совершала преступления против детей. Отмечается, что в результате действий со стороны Киева был нарушен целый ряд норм конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, в том числе гарантирующих право на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных ценностей, образование и использование родного языка.

Ранее депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации призвали ООН и международные структуры дать оценку действиям украинской стороны в отношении детей.

Парламентарии также предложили международным структурам присоединиться к расследованию, чтобы остановить катастрофу и спасти несовершеннолетних, которые находятся в зоне конфликта на юго-востоке Украины. По их мнению, фейковой интерпретации фактов о действиях военных ВСУ в западной прессе должен быть положен конец.

Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей