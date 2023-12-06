Политолог заявил, что конфликт на Украине помогут решить мировые кризисы

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Мировые кризисы позволят решить конфликт на Украине. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил политолог Максим Жаров.

Обратив внимание на публикации зарубежных СМИ, эксперт заявил, что они призваны вызвать обеспокоенность у западных элит и подвигнуть их на продолжение финансирования украинской армии.

"Россия стала сильнее, значит, нужно деньги Украине снова дать, чтобы она продолжала нам сопротивляться. Вот, собственно, каков мотив этих публикаций", – заявил Жаров.

При этом надеяться на обещания Запада не стоит, сообщил политолог. Он уверен, что отношение стороны в этом вопросе демонстрируют провалившиеся Минские соглашения и несостоявшиеся договоренности в Стамбуле.

По словам Жарова, решение конфликта на Украине может зависеть от "размена" остальных. Он упомянул арабо-израильский и замороженный корейский конфликт, а также обратил внимание на проблему Тайваня. Политолог считает, что все конфликты будут рассматриваться в комплексе, в ходе чего найдется решение украинского.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что союзники Владимира Зеленского бросают его "один из одним". На этом фоне в Киеве, по его информации, растет недовольство действующим президентом. Вместе с этим политик призвал западные страны прекратить финансирование Украины и отправку вооружения ВСУ.

