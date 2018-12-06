Совфед высказался о проходе эсминца США рядом с базой России

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Проход эсминца США вблизи базы Тихоокеанского флота РФ прокомментировал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, к подобным действиям американской стороны надо относиться спокойно. "Понятно, что будет любая попытка, чтобы спровоцировать нашу страну на какие-то действия, привлечь внимание мировой общественности к российской "агрессивной" политике", – подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

Сенатор призвал сохранять выдержку, но напомнил, что "надо быть готовым дать своевременный ответ" в случае нарушения морской границы страны. "Я в этом ничего страшного не увидел, но понятно, что это демонстрация силы", – пояснил действия ВМС США Джабаров. Он добавил, что "на каждую силу можно продемонстрировать другую".

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец McCampbell ВМС США демонстративно прошел рядом с базой Тихоокеанского флота РФ. Представитель американского флота Рейчел Макмарр подчеркнула, что корабль ВМС США приблизился к военной базе, чтобы "оспорить чрезмерные морские претензии России". В американском военном ведомстве отметили, что этот шаг не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе, но заявили о непризнании "претензии" России на акваторию части Японского моря.

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