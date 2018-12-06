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В мире

06 декабря 2018, 02:09

Эсминец ВМС США демонстративно прошел рядом с базой Тихоокеанского флота РФ

политика безопасность

Фото: AP/Bullit Marquez

Ракетный эсминец ВМС США McCampbell прошел рядом с заливом Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота РФ.

McCampbell проплыл в окрестностях залива, "чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России", говорится в заявлении ВМС США.

При этом в военном ведомстве отметили, что этот шаг не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе, передает CNN.

В то же время указывается, что США не признают претензии РФ на акваторию этой части Японского моря. Однако не уточняется, о каких претензиях идет речь.

4 декабря сенатор Джон Баррассо призвал США и НАТО решительно ответить на "российскую агрессию" по отношению к Украине.

По его словам, необходимо направить в Черное море военные корабли, а также организовать дополнительные поставки ПВО.

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