Эсминец ВМС США демонстративно прошел рядом с базой Тихоокеанского флота РФ

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Ракетный эсминец ВМС США McCampbell прошел рядом с заливом Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота РФ.

McCampbell проплыл в окрестностях залива, "чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России", говорится в заявлении ВМС США.

При этом в военном ведомстве отметили, что этот шаг не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе, передает CNN.

В то же время указывается, что США не признают претензии РФ на акваторию этой части Японского моря. Однако не уточняется, о каких претензиях идет речь.

4 декабря сенатор Джон Баррассо призвал США и НАТО решительно ответить на "российскую агрессию" по отношению к Украине.

По его словам, необходимо направить в Черное море военные корабли, а также организовать дополнительные поставки ПВО.