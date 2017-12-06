Госдума обсудит решение МОК о недопуске российской сборной к Олимпиаде

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Госдума 8 декабря обсудит заявление в связи с решением Международного олимпийского комитета о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

"Коллеги, договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями", – сказал он.

Депутат "Справедливой России" Олег Нилов, в свою очередь, выступил за то, чтобы уже в среду принять заявление палаты. Зампредседателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев заявил, что депутаты могут обратиться к парламентариям других стран с просьбой поддержать российских спортсменов. Он убежден, что МОК нужно призвать к "отказу от принципа коллективной ответственности и пересмотру решения" по нашим спортсменам.

Накануне вечером стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх. Кроме того, организация пожизненно отстранила вице-премьера РФ Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица.

Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.