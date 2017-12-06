Госдума обсудит решение МОК о недопуске российской сборной к Олимпиаде

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин
Госдума 8 декабря обсудит заявление в связи с решением Международного олимпийского комитета о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
"Коллеги, договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями", – сказал он.
Депутат "Справедливой России" Олег Нилов, в свою очередь, выступил за то, чтобы уже в среду принять заявление палаты. Зампредседателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев заявил, что депутаты могут обратиться к парламентариям других стран с просьбой поддержать российских спортсменов. Он убежден, что МОК нужно призвать к "отказу от принципа коллективной ответственности и пересмотру решения" по нашим спортсменам.
Накануне вечером стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх. Кроме того, организация пожизненно отстранила вице-премьера РФ Виталия Мутко от посещения Игр в качестве официального лица.
Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: