Премьер-министр Словакии вновь подтвердил отказ от военной помощи Украине

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Словакия не будет помогать Украине военной помощью, несмотря на то, что Евросоюз декларирует такую поддержку. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

"Повторяю в тысячный раз: мы не будем Украине посылать государственную военную помощь, никакого оружия, никаких боеприпасов", – прокомментировал политик информацию ряда словацких изданий о том, что он поддержал коммюнике ЕС, в котором предполагалось продолжение поддержки.

Он подчеркнул, что это является предметом двустороннего сотрудничества, то есть предполагает добровольное решение посылать на Украину оружие, или не посылать. Также он не подтвердил информацию, что на саммите в конце октября в Брюсселе приняли решение о военной помощи.

"Европейский союз лишь принял заключение о том, что хочет оказывать военную и другую поддержку Украине, а мы – независимая Словакия – сказали: военной помощи - нет, гуманитарной – да", – сказал он.

При этом правительство страны не будет мешать компаниям, которые высылают Украине оружие на коммерческой основе.

До этого премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против выделения Украине 50 миллиардов евро со стороны Евросоюза. Согласно его информации, Фицо аргументировал позицию "против" коррупционными проблемами на Украине. Орбан, в свою очередь, ранее заявлял публично, что поддержка ЕС для Украины не работает.

Словакия остановила военную помощь Украине