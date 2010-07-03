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Политика

05:02

В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии

политика за рубежом

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Министра иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Запада опасаются укрепления Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, там полагают, что это "приведет к изменению баланса сил в Европе". В то же время на Западе считают необходимым налаживать контакты с Минском.

Яцек указал, что "ситуация серьезна в том плане, что Россия, возможно, попытается вынудить Белоруссию объединиться", передает портал News.ru. По этой причине "настало время для ЕС, для Польши и для других стран поддержать их суверенитет", цитирует главу польской дипломатии газета The Wall Street Journal.

К 1 декабря Россия и Белоруссия планируют разработать дорожные карты по интеграции, а к середине 2020 года – унифицированное законодательство. С 2021 года страны собираются запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что страны должны строить союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства. Объединение в одно государство не обсуждается, поскольку необходимости в этом нет, пояснил он. Владимир Путин также говорил, что объединение невозможно.

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