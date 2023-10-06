Россия примет соотечественников в случае их выселения из Латвии – МИД РФ

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Российская сторона позволит вернуться в страну соотечественникам из Латвии, если латвийские власти их выселят. Об этом замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат подчеркнул, что Москва сделает для этого все возможное. Вместе с тем Грушко напомнил, что в РФ существует программа по содействию добровольного переселения российских соотечественников, проживающих в других государствах.

Сутками ранее латвийские власти уведомили свыше 3,2 тысячи россиян о возможном выселении из страны в ближайшее время. Управление по делам гражданства и миграции направило 3 255 писем гражданам России, где указано, что у них истекает срок вида на жительство, так как они не подали документы на выдачу им статуса постоянного жителя Евросоюза.

В письмах некоторых россиян было указано, что их могут выслать за незнание латышского языка.

Комментируя отношение прибалтийских стран к РФ, политолог Николай Межевич заявил, что Литва – это абсолютно фашистское государство, которое вернулось к естественному природному состоянию.

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