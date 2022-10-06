10:25Политика
Байден выругался во включенный микрофон на встрече с чиновником
Фото: YouTube/NBC News
Джо Байден выругался во включенный микрофон на встрече с чиновником во Флориде, не зная, что его речь записывают журналисты, сообщает "Лента.ру".
Президент США разговаривал с мэром города Форт Мэйерс Бич Рэем Мерфи о предпринимаемых мерах помощи пострадавшим от урагана "Иан". Их встреча транслировалась на YouTube-канале телекомпании NBC.
"Никому не одолеть Байдена!" – заявил Байден, добавив при этом нецензурную брань.
Ранее сообщалось, что в ходе своего выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне Байден забыл, где расположен выход со сцены. На видео было видно, как политик договаривает речь, кладет микрофон и начинает с потерянным видом осматриваться по сторонам.
Потом Байден направляется вправо, но останавливается и возвращается к микрофону, чтобы позвать помощников. В их сопровождении он покинул сцену.
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