Фото: YouTube/NBC News

Джо Байден выругался во включенный микрофон на встрече с чиновником во Флориде, не зная, что его речь записывают журналисты, сообщает "Лента.ру".

Президент США разговаривал с мэром города Форт Мэйерс Бич Рэем Мерфи о предпринимаемых мерах помощи пострадавшим от урагана "Иан". Их встреча транслировалась на YouTube-канале телекомпании NBC.

"Никому не одолеть Байдена!" – заявил Байден, добавив при этом нецензурную брань.

Ранее сообщалось, что в ходе своего выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне Байден забыл, где расположен выход со сцены. На видео было видно, как политик договаривает речь, кладет микрофон и начинает с потерянным видом осматриваться по сторонам.

Потом Байден направляется вправо, но останавливается и возвращается к микрофону, чтобы позвать помощников. В их сопровождении он покинул сцену.



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