Депутат ГД Толстой: голосование на выборах депутатов МГД проходит штатно и без нарушений

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Голосование на выборах депутатов Московской городской думы проходит штатно и без нарушений. Об этом сообщил депутат Госдумы Петр Толстой.

"Москвичи голосуют активно, видно, что будущий состав Московской городской думы будет тоже активный. <…> Голосование проходит спокойно, без нарушений, без каких-то конфликтов. <…> Большинство к новой форме привыкло, голосуют активно и электронно. Все проходит штатно, настроение у всех хорошее. Уверен, что в ближайшие два дня все так же будет идти хорошо", – сказал Толстой.

Он добавил, что уже проголосовал через терминал электронного голосования.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. На них доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы. Одновременно с этим можно проголосовать с помощью бумажного бюллетеня. При этом москвичи, подавшие заявление для голосования таким образом, смогут сделать это только на избирательном участке по месту постоянной регистрации.

К настоящему моменту на выборах депутатов МГД проголосовали уже более миллиона человек. Из них 43 тысячи человек сделали свой выбор при помощи электронных терминалов, а бумажными бюллетенями воспользовались около 8 тысяч раз. Общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы демонстрирует высочайший уровень, уверены в МГД.

