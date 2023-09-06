06 сентября, 12:00Политика
Три замминистра обороны Украины подали в отставку
Фото: depositphotos/mariakarabella
Три заместителя министра обороны Украины, а именно Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко, подали в отставку. Об этом депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал в своем телеграм-канале.
Шевченко курировал в Минобороны вопросы европейской интеграции, Дейнега – вопросы цифрового развития.
Ранее президент Украины принял решение об увольнении министра обороны Алексея Резникова. По его словам, ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.
Позднее Зеленский официально внес в Верховную раду кандидатуру Рустема Умерова на пост главы Минобороны страны. Ранее он возглавлял Фонд госимущества.
Зеленский объявил об отставке министра обороны Резникова
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