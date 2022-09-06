В результате обстрела аэропорта Алеппо была повреждена ВПП – Минобороны Сирии

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В результате обстрела израильскими войсками аэропорта Алеппо была повреждена взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Сирии.

"Приблизительно в 20:16 израильский противник совершил с помощью нескольких ракет воздушную агрессию со стороны Средиземного моря к западу от Латакии, атаковав международный аэропорт Алеппо, что привело к нанесению материального ущерба взлетно-посадочной полосе аэропорта и ее выходу из строя", – сообщили в ведомстве.

Ранее сирийские СМИ сообщали об обстреле израильскими войсками аэропорта Алеппо. Уточнялось, что средства противовоздушной обороны Сириии сбили несколько ракет Израиля.

До этого стало известно, что в результате удара ВВС Турции по окрестностям Алеппо погибли трое сирийских военнослужащих. В Минобороны САР добавили, что еще 6 военных получили ранения.