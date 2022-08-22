В Турции обсудят инициативы по примирению оппозиции и Асада в Сирии – СМИ

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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе предстоящего заседания кабинета министров обсудит инициативы по примирению сирийской оппозиции и президента Башара Асада в Сирии. Об этом сообщает проправительственная турецкая газета "Сабах".

По данным издания, эти инициативы поддерживает и Девлет Бахчели, председатель Партии националистического движения (ПНД).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о якобы планах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поговорить с президентом Сирии Башаром Асадом, отметил, что этот вопрос надо задавать турецкой либо сирийской стороне.

По словам представителя Кремля, сирийские дела обсуждались российским и турецким лидерами во время недавней встречи в Сочи, все остальное – это двусторонние вопросы Дамаска и Анкары.