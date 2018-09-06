Кандидат в мэры Кумин встретился с активистами из разных районов Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин встретился с членами координационного совета инициативных групп города для обсуждения актуальных проблем. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его совам, на встречу пришли активисты из разных районов, которые "сталкиваются с произволом застройщиков в Москве". "Это варварская градостроительная политика, которая не знает никаких ограничений: ломают и стадионы, и детские площадки", – сказал он.

Политик отметил, что решить проблемы горожан можно только путем объединения. По его словам, уже создан координационный совет, но этого недостаточно. "Нужно сделать одно общегородское общественное движение, которое бы навязало мэрии необходимость диалога, потому что сегодня диалог с жителями отсутствует", – сказал кандидат. Он добавил, что собирается создать общественную организацию на базе движения "Моссовет".

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Все избирательные пункты будут работать до 22:00. Для участия в выборах зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".