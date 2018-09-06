Кандидат в мэры Кумин встретился с активистами из разных районов Москвы

06 сентября 2018, 14:18
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин встретился с членами координационного совета инициативных групп города для обсуждения актуальных проблем. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По его совам, на встречу пришли активисты из разных районов, которые "сталкиваются с произволом застройщиков в Москве". "Это варварская градостроительная политика, которая не знает никаких ограничений: ломают и стадионы, и детские площадки", – сказал он.
Политик отметил, что решить проблемы горожан можно только путем объединения. По его словам, уже создан координационный совет, но этого недостаточно. "Нужно сделать одно общегородское общественное движение, которое бы навязало мэрии необходимость диалога, потому что сегодня диалог с жителями отсутствует", – сказал кандидат. Он добавил, что собирается создать общественную организацию на базе движения "Моссовет".
Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Все избирательные пункты будут работать до 22:00. Для участия в выборах зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: