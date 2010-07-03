США не представили фактов нарушения ДРСМД Россией – Патрушев

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Вашингтон не представил Москве доказательств якобы имевшего место нарушения российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Я не могу назвать ни одного факта нарушения или ни одного момента, который якобы они [США] нам предъявили. Таких у нас не было", – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Он уточнил, что Владимир Путин и он сам уже ранее встречались с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, добавив, что во время встречи они так и не получили никаких доказательств.

Патрушев выразил мнение, что Вашингтону был нужен повод для выхода из ДРСМД. Он уточнил, что при вопросе предоставить возможные доказательства американская сторона не смогла это сделать.

"Но мы не знаем. Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения", – сообщил Патрушев.

Он предположил, что США намекали на нарушения со стороны ракеты 9М729. При этом, по словам Патрушева, Вашингтону предлагалось посмотреть в закрытом режиме ракету, чтобы американская сторона убедилась в отсутствии нарушения. Он добавил, что на это предложение также послужил отказ.

Патрушев напомнил, что после данного предложения Россия продемонстрировала ракету в парке "Патриот", но делегация из США проигнорировала показ.

2 августа МИД РФ сообщил о прекращении действия ДРСМД по инициативе США. Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года. Власти США сослались на якобы имеющие место нарушения со стороны России.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Ратификация не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Главе государства предоставляется право решать вопрос о возобновлении действия договора.

Соглашение между СССР и США было подписано в 1987 году. Страны договорились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.

