Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:05

Политика

ВСУ отбросили после их попыток прорыва в ДНР

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Все атаки, проведенные накануне Вооруженными силами Украины в Донецкой Народной Республике, были отбиты, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, подразделения противника понесли серьезные потери.

"Вчера противник совершил один отвлекающий удар, и уже потом на определенных участках ребятам было очень сложно сдерживать атаки ВСУ. На сегодняшний момент противник был оттеснен", – пояснил он.

5 июня стало известно, что ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении, однако выполнить свои планы им не удалось.

По данным МО, 31-я механизированная бригада украинской армии потеряла свыше 250 бойцов, 16 танков и 24 бронированные машины.

ВСУ не смогли прорвать оборону ВС РФ на южнодонецком направлении

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика