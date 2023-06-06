ВСУ отбросили после их попыток прорыва в ДНР

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Все атаки, проведенные накануне Вооруженными силами Украины в Донецкой Народной Республике, были отбиты, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, подразделения противника понесли серьезные потери.

"Вчера противник совершил один отвлекающий удар, и уже потом на определенных участках ребятам было очень сложно сдерживать атаки ВСУ. На сегодняшний момент противник был оттеснен", – пояснил он.

5 июня стало известно, что ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении, однако выполнить свои планы им не удалось.

По данным МО, 31-я механизированная бригада украинской армии потеряла свыше 250 бойцов, 16 танков и 24 бронированные машины.

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