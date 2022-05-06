МИД России выразил протест послу Британии

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Посла Британии в Москве Дебору Броннерт вызвали в российский МИД, где ей выразили протест из-за последних санкций против РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На встрече отметили, что Россия продолжит жестко и решительно реагировать на вводимые санкции. Москва также пообещала продолжить принимать ответные меры.

"Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании", – говорится в сообщении.

4 мая власти Британии расширили санкционный список против России. В него попали журналист Наиля Аскер-заде, военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц, Дмитрий Стешин и председатель совета директоров Первого канала Максим Орешкин.

Кроме того, также вводится запрет на предоставление российским компаниям услуг в сфере PR, бухгалтерии и консалтинга.

