Россию не пригласили на празднование окончания второй мировой войны во Франции

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Представители России не получили приглашения на мероприятия во Франции, приуроченные к окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

По его словам, традиционно праздничные мероприятия намечены на 8 мая.

"Всегда послы и военные атташе – сначала Советского Союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, – приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии", – цитирует Мешкова ТАСС.

16 апреля Владимир Путин подписал закон, который предусматривает наказание для граждан за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Ранее Путин заявил о недопустимости оправдания планов преступников, которые развязали Вторую мировую войну. Президент подчеркнул, что в России никогда не позволят забыть и тем более оболгать героизм предков.

