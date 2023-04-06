Прокурор Швеции заявил, что нет ясности, кто стоит за подрывом "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что нет ясности, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС.

"Мы проводим ряд конкретных следственных мероприятий", – подчеркнул он.

Юнгквист надеется, что шведская сторона сможет выявить того, кто совершил диверсию на "Северный потоках". Также он отметил вероятную сложность этой задачи.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" зафиксировали три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.

8 февраля 2023 год американский журналист Сеймур Херш выдвинул версию о том, что водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом 2022 года. А через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

По словам журналиста, лидер США Джо Байден решился на диверсию на "Северный потоках" после того, как больше девяти месяцев проводил секретные обсуждения с командой по национальной безопасности. Главным вопросом обсуждений стало совершение диверсионных действий без улик.

В свою очередь, Владимир Путин в марте согласился с выводами Херша о причастности спецслужб США к подрывам "Северных потоков".



Запад допускает причастность Польши к терактам на "Северных потоках" – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!