В Госдуму внесен проект о сроках подачи заявления на отпуск

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В России могут уточнить сроки подачи работником заявления на отпуск. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы.

"В случае если работодателем предусмотрена обязанность подачи работником заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск, срок подачи такого заявления не может быть менее пяти и более 14 календарных дней", – говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы документа, по действующему законодательству о времени начала такого отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. Кроме того, заявление на отпуск при предоставлении по графику не требуется. При этом во многих организациях работник обязан писать заявление на отпуск в любом случае в срок, который зачастую исчисляется 3–4 неделями.

Также по действующим нормам оплата отпускных производится не позднее чем за три дня до начала отпуска. Однако работники, у которых есть право на предоставление им ежегодного оплачиваемого отпуска по их желанию, на практике подают заявление за один или два дня до начала отпуска.

Авторы инициативы считают, что новые нормы позволят защитить работников от длительного периода, за который должно быть написано заявление, а также работодателей от условий, при которых невозможно произвести оплату отпускных за три дня до начала отпуска.

Отказ от отпуска приводит к эмоциональному выгоранию, переутомлению, вспышкам агрессии и потере интереса к работе и жизни. Об этом ранее рассказала психолог Наталья Наумова. По ее словам, отпуск просто необходим человеку для отдыха и перезагрузки.

Психолог посоветовала планировать отдых исходя из того, чего не хватает в повседневной жизни. При этом важно учитывать предпочтения, желания и психотип человека, заключила Наумова.