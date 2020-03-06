Захарова прокомментировала задержание гражданки РФ в Испании по запросу США

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала задержание гражданки РФ Олеси Красиловой в Испании фактором, который повлияет на отношения Москвы и Мадрида. Об этом сообщает News.ru.

Гражданку России задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе 14 февраля по запросу США. Основанием для такого решения называется передача биометрических данных третьим лицам, которую Красилова якобы осуществляла в Штатах.

По словам Захаровой, она надеется на порядочность испанских властей и соблюдение правовых норм.

"Задержание Красиловой – еще один пример охоты на российских граждан, которую США развязали по всему миру", – подчеркнула представитель МИД РФ.

На данный момент известно, что дипломаты направили коллегам из Испании ноту, в которой выразили озабоченность произошедшим. В Москве призывают Мадрид не экстрадировать девушку в США.

В декабре 2019 года в похожей ситуации итальянский суд постановил экстрадировать в США арестованного россиянина Александра Коршунова. Менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) был задержан в Неаполе еще летом. В Америке мужчину обвиняют в промышленном шпионаже.

