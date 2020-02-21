Россиянку арестовали в Испании после обращения США

Фото: TASS/Sina Schuldt/DPA

Гражданку России Олесю Красилову арестовали в Испании, сообщает ТАСС. В департаменте информации и печати МИД РФ пообещали оказать задержанной максимальное содействие.

В ведомстве добавили, что, по неофициальным сведениям, помещение Красиловой под стражу связано с обращением американской стороны.

"Если это так, то налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики "охоты" за российскими гражданами по всему миру. МИД России неоднократно выпускал предупреждения об опасностях и рисках, связанных с подобными действиями американских спецслужб", – говорится в сообщении.

Посольство РФ в Испании выясняет все обстоятельства случившегося.

В октябре прошлого года россиянку Юлию Юзик арестовали в отеле Тегерана, где она остановилась. Отмечалось, что якобы она не проинформировала посольство о своем приезде. Однако, по словам ее мужа и дочери, не предполагала, что столкнется с проблемами.