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Происшествия

19 февраля, 18:30

Суд заочно арестовал экс-директора "Адамаса" Вайнберга

происшествия суды

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозовау.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. В отношении Вайнберга возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц в особо крупном размере". Обвиняемый объявлен в международный розыск.

"Вайнберг будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания его на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ", – сказала представитель суда.

В декабре 2016 года в отношении руководства "Столичного ювелирного завода", входящего в группу компаний "Адамас", было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более пяти миллиардов рублей.

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 год гендиректор компании вступил в сговор с неустановленными лицами и создал преступную схему, чтобы избавить себя от уплаты налогов.

Ювелирная компания "Адамас" позиционирует себя как крупнейшая российская организация, имеющая собственное производство украшений. Она была основана в 1993 году. Максим Вайнберг покинул пост исполнительного директора ювелирной компании в 2015 году.

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