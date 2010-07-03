Пранкер Лексус рассказал, как удалось разыграть спецпредставителя США по Венесуэле

Эллиот Абрамс. Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал в беседе с порталом Москва 24, как совместно с Владимиром Кузнецовым (Вован) им удалось провести от имени президента Швейцарии Уэли Маурера серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом.

По его словам, выходить на Абрамса было "довольно легко". "Это человек публичный, у него есть дипломатические каналы связи, поэтому достать его, в принципе, было несложно", – рассказал Столяров.

При этом, если обычно пранкеры привлекают людей, которые говорят на иностранных языках для своих розыгрышей, в этом случае "было достаточно" английского языка самих шутников.

Также собеседник портала Москва 24 поделился, каким образом пранкеры выбрали личность для общения. "Мы поняли, что Швейцария – это прекрасный вариант, от какой страны стоило бы с ним пообщаться, а президент Швейцарии, мы посчитали, – это по статусу сопоставимая с ним фигура, поэтому выбрали как раз его", – добавил Столяров.

Ранее стало известно, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского спецпредставителя по Венесуэле Элиотта Абрамса. Они позвонили политику от имени президента Швейцарии Уэли Маурера.

Как уточнили Вован и Лексус, телефонные "переговоры" состоялись 19 февраля. От лица Уэли Маурера пранкеры сказали спецпредставителю США, что в банках Швейцарии находятся частные счета лиц из ближнего круга Николаса Мадуро и венесуэльских компаний, однако в Берне не считают это нарушением законодательства. Абрамс, в свою очередь, посоветовал заблокировать эти счета, когда президентом Венесуэлы при поддержке США станет лидер оппозиции Хуан Гуаидо.

Ранее пранкер Вован рассказал, что намерен написать диссертацию о телефонных розыгрышах. По его словам, пока существует лишь несколько работ по теме "Пранк и политология".

Евгения Маркова