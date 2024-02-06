ВС РФ ликвидировали склад авиационных средств поражения ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за прошедшие сутки ликвидировала склад авиационных средств поражения, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах", – говорится в сообщении.

Ликвидация объектов осуществлялась с применением оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее стало известно, что украинские силы покинули крупный укрепрайон под Донецком. Покинуть свои позиции ВСУ были вынуждены в связи с большими потерями на этом участке. Более того, для украинских войск там были крайне тяжелые условия подвоза обеспечения.

