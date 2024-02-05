Российские силы поразили склад авиабоеприпасов ВСУ – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России за минувший день поразили склад боеприпасов украинской армии, а также живую силу и технику в 107 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", – следует из сообщения.

Сутками ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что войска РФ уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области. Также российские силы нанесли поражение живой силе и военной технике украинской армии.

До этого начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что ВС РФ заняли более выгодные позиции на донецком направлении. По его словам, российские военные отразили на этом направлении пять атак ВСУ, нанесли поражение живой силе и технике Киева в районе Клещеевки, Курдюмовки, Богдановки, Новомихайловки и Георгиевки.

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