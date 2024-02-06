Правящая партия "Аманат" предложила Олжаса Бектенова на пост главы кабмина Казахстана

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Правящая партия "Аманат" выдвинула кандидатуру Олжаса Бектенова на пост главы правительства Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса (нижней палаты. – Прим. ред.) парламента, председатель партии "Аманат" Ерлан Кошанов от имени политической партии "Аманат" предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Токаев обсудит кандидатуру Бектенова с руководителями партий в мажилисе.

Ранее Токаев отправил правительство республики в отставку. Такое решение он принял в соответствии со статьей 70 Конституции Казахстана. О причинах отставки правительства не сообщалось.